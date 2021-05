Europese Commissie vraagt lidstaten reizen uit India verder te beperken

Minister van Defensie Dedonder bezoekt voor het eerst militairen in het buitenland

20:10 Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is woensdag naar Litouwen gereisd voor haar eerste bezoek aan Belgische militairen in het buitenland. In de Baltische staat ontmoette Dedonder een detachement van zo'n 200 soldaten die er deelnemen aan een NAVO-operatie om de oostflank van de alliantie te versterken.