Europese Commissie vraagt lidstaten om solidariteit met forse instroom van bootmigranten in Italië

De Europese Commissie heeft een oproep aan de lidstaten gelanceerd om bootmigranten over te nemen van Italië nu het land opnieuw wordt geconfronteerd met een forse instroom. “Ik besef dat dit moeilijk is tijdens een pandemie, maar we kunnen dit aan. Het is tijd om solidariteit te tonen tegenover Italië”, aldus eurocommissaris Ylva Johansson.

De voorbije 24 uur zijn op het eiland Lampedusa meer dan 2.000 mensen aangekomen die in gammele bootjes de oversteek over de Middellandse Zee hebben gewaagd. Sinds begin dit jaar zijn al meer dan 12.900 migranten gearriveerd, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De forse toename van het aantal inkomende migranten zorgt voor steeds meer nervositeit in Rome.

“Wanneer we die omvangrijke aantallen mensen zien aankomen in een heel korte tijd, dan is er nood aan solidariteit met Italië. Ik roep andere lidstaten op om te steunen met relocatie”, zei Johansson, die eerder op de dag met de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese sprak. De Commissie heeft intussen contacten gelegd met andere lidstaten om te polsen of zij een inspanning zouden willen doen.

Volledig scherm De voorbije 24 uur zijn op het eiland Lampedusa meer dan 2.000 mensen aangekomen die in gammele bootjes de oversteek over de Middellandse Zee hebben gewaagd. © REUTERS

Migratiepact

Alles blijft echter afhankelijk van vrijwillige gestes. Johansson brak daarom een lans voor de goedkeuring van het migratiepact dat de Commissie in september vorig jaar heeft voorgesteld en structurele oplossingen voor steun aan lidstaten in nood bevat. Het pact bestrijkt ook alle andere aspecten van het migratiebeleid, zoals de terugkeer van mensen zonder recht op bescherming, stipte ze aan tijdens een persbriefing met VN-hoge commissaris voor de vluchtelingen Filippo Grandi.

Voor Grandi toont de toenemende instroom van bootmigranten opnieuw aan dat de EU nood heeft aan het pact en aan een permanent mechanisme voor de opvang van inkomende bootmigranten. “We spreken over aantallen die zeer beheersbaar zijn”, zei hij. De VN-hoge commissaris pleitte in één adem ook voor “een door staten geleid mechanisme” voor het reden van levens op zee. De VN ramen dat dit jaar al ruim 500 mensen het leven lieten in een poging om Europa te bereiken over zee.