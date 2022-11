Europese Commissie vraagt EU-landen om Kroatië, Roemenië en Bulgarije in Schengenzone te laten

Op donderdag 8 december komen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeen. De Commissie wil dat ze dan formeel de definitieve toetreding van Kroatië, Roemenië en Bulgarije tot ‘Schengen’ goedkeuren. Vooral voor Roemenië en Bulgarije dringt de tijd, want die twee landen zitten al elf jaar in de wachtkamer. En dat is niet langer houdbaar, vindt de Commissie. Net als Kroatië voldoen ze volledig aan de toetredingscriteria, luidt het.

“Ze beschikken over de middelen, de structuren en de procedures om de buitengrenzen te bewaken, ook in geval van mogelijk veiligheidsrisico’s. En ze beschikken over goed getrainde en toegewijde medewerkers, state-of-the-artinfrastructuur en knowhow”, zei Europees commissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson woensdag.

Kroatië, Roemenië en Bulgarije passen nu al de meeste regels van de Schengenzone toe, zoals een efficiënt beheer van de buitengrenzen, het hanteren van een op Europese leest geschoeid visumbeleid en samenwerking met het Schengeninformatiesysteem (de geautomatiseerde databank voor politie en justitie). Maar een definitieve toetreding zou betekenen dat ze hun controles aan de grenzen met andere Schengenlanden mogen opheffen, wat ook hun burgers het recht op vrij verkeer zou geven.

Volledig scherm Een kaart van de Schengenzone. © Europees Parlement, Europese Commissie

Nederland ligt dwars

Maar daar knelt precies het schoentje. Omdat het weinig vertrouwen hechtte in de strijd van de twee landen tegen corruptie en criminaliteit, hield Nederland de voorbije elf jaar de deur op slot voor vrij rondreizende Roemenen en Bulgaren.

En ook nu sleept het met de voeten. In oktober stelde een team van experts opnieuw vast dat Boekarest en Sofia de Schengenregels correct uitvoeren, maar Den Haag wil nóg meer input over de manier waarop de twee landen samenwerken met de justitiediensten in de andere landen en over hun omgang met de rechtsstaat. Volgens commissaris Johansson liggen weliswaar “alle elementen op tafel”, maar toch steunt ze elk initiatief. Een nieuwe factfindingmissie, die al aan de gang is, “moet ook de laatste vragen beantwoorden”, zei ze op een persconferentie.

Volledig scherm Mark Rutte, de liberale premier van Nederland. © AP

Toch is het niet gegarandeerd dat de Nederlandse regering en parlement het licht op groen zullen willen zetten voor een uitbreiding van de Schengenzone. De regering van de liberale premier Mark Rutte wil precies “meer grip krijgen op migratie” en “meer structuur in arbeidsmigratie” brengen, stelt ze in haar coalitieakkoord. Kroatië zal ze wellicht niets in de weg leggen om op 1 januari tot de Schengenzone toe te treden.

Keurt Zweden toetreding toe?

Maar omdat alle EU-landen in de Schengenzone de uitbreiding ervan unaniem moeten goedkeuren, kan ook Zweden nog stokken in de wielen steken. De nieuwe rechtse minderheidsregering steunt voor een parlementaire meerderheid op de extreemrechtse Zweden-democraten (SD) en die is niet overtuigd van de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad in Roemenië en Bulgarije. Een standpunt dat de sociaaldemocratische oppositie deelt. Johansson zegt dan ook in contact te staan met meerderheid én oppositie in Zweden.

De Eurocommissaris - zelf een Zweedse - geeft toe dat georganiseerde misdaad een groot probleem is in Europa, “niet enkel in Zweden”. Maar precies daarom heeft de Commissie een voorstel voor een sterkere Schengengrenscode op tafel gelegd, werpt ze tegen. De manier waarop Boekarest en Sofia criminaliteit aanpakken, was ook een aandachtspunt in het recente expertenverslag, waaraan ook Zweden zijn medewerking verleende, aldus Johansson.

De Commissie heeft er vertrouwen in dat Kroatië, Roemenië en Bulgarije de Europese buitengrenzen goed gaan bewaken en dat de binnengrenscontroles dus zonder problemen kunnen worden afgeschaft. Dat Slovenië ermee dreigt in dat geval zelf controles in te richten aan zijn grens met Kroatië, uit vrees voor migranten die via de Westelijke Balkanroute Europa binnen willen komen, verontrust Johansson niet. “Het Commissievoorstel voor een nieuwe Schengengrenscode moet aan dat probleem verhelpen, zonder dat er binnengrenscontroles moeten worden ingericht.”

Lees ook: