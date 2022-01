Europese Commissie trekt boete van 15 miljoen euro voor openhouden bruinkoolmijn af van Poolse subsidies

Dode en acht gewonden bij gasontplof­fing in New York: bodycam­beel­den tonen hoe agenten vrouw uit pand redden

Bij een explosie en brand in de Bronx zijn dinsdag een dode en acht gewonden gevallen, onder wie vijf politieagenten. Het gaat vermoedelijk om een gasexplosie. Op bodycambeelden van de politie is te zien hoe agenten een vrouw uit een nabijgelegen pand bevrijden. Het is al de tweede dodelijke brand in de New Yorkse wijk dit jaar.

