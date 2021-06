Europese Commissie streeft naar digitale identiteit op smartphone

Volgens de Europese Commissie zou een digitale identiteit ervoor zorgen dat mensen bepaalde zaken op voorhand kunnen regelen via hun smartphone. Bijvoorbeeld bij het huren van een auto op een buitenlandse luchthaven, zullen Europese burgers niet meer moeten aanschuiven om alle formaliteiten in orde te brengen. Volgens de Commissie is de identiteit, die in de hele Europese Unie zal worden erkend, dus erg handig. “Dit zal ons in staat stellen om in elke lidstaat hetzelfde te doen als thuis, zonder extra kosten en met minder hindernissen. Dat komt bijvoorbeeld van pas bij het huren van een flat of het openen van een bankrekening buiten het eigen land”, aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager.