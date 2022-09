Europese Commissie: straf voor organisatoren referenda Oekraïne

Iraans parlement verdeeld over hard optreden tegen betogers: “Geweld en politieke hypocrisie zullen onrust niet oplossen”

Het Iraanse parlement is verdeeld over het hardhandige optreden van de politie te midden van de protestgolf in het land. De betogingen naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini duren nu al tien dagen.

15:24