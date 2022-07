Europese Commissie organiseert na de zomer "conferentie van hoog niveau" over heropbouw Oekraïne

Baas Europese Investe­rings­bank: “Wederop­bouw Oekraïne kan tot 1 biljoen euro kosten”

Volgens de voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) zou Oekraïne maar liefst 1 biljoen euro hulpgeld nodig hebben om de immense oorlogsschade in het land te herstellen. “Ik spreek over een biljoen omdat ik al verschillende bedragen heb zien passeren die volstrekt onrealistisch zijn wanneer we kijken naar de mate van verwoesting”, zei Werner Hoyer op een persconferentie in het Duitse Frankfurt.

