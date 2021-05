Europese Commissie ondertekent contract met Pfizer/BioNTech voor bijkomende 1,8 miljard vaccins

Het is al het derde Europese contract met de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse BioNTech. Samen met de bestellingen bij AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson (die allen reeds een Europese markttoelating op zak hebben), en bij Sanofi-GSK en Curevac had de EU zich al verzekerd van 2,6 miljard vaccindosissen. Daar komen er nu dus nog eens 900 miljoen, mogelijk 1,8 miljard, bovenop.

Het was al een tijdje bekend dat Pfizer en BioNTech extra vaccins mogen leveren. Maar door de ondertekening is het nieuwe contract nu van kracht. "Dat is goed nieuws voor onze langdurige strijd om de Europese burgers te beschermen tegen het virus en de varianten", zegt Commissievoorzitter von der Leyen. "De productie en levering in de EU van maximaal 1,8 miljard doses zijn gegarandeerd. Eventuele contracten met andere fabrikanten zullen hetzelfde model volgen, wat iedereen ten goede komt.”

‘Opfrissingsinentingen’

De Commissie dwong van Pfizer en BioNTech af dat alle vaccins in de Europese Unie geproduceerd zullen worden. Over de kostprijs per dosis is niets bekend. Het is nu aan de Europese lidstaten om te beslissen of ze op basis van de Europese aankoopovereenkomst ook effectief extra vaccins gaan inkopen bij Pfizer en BioNTech. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei dat België dat zeker zal doen. De vaccins zijn bedoeld voor de opfrissingsinentingen van volwassenen en voor de vaccinatie van minderjarigen.

Pfizer en BioNTech engageerden zich reeds om de Europese Unie 600 miljoen vaccins te bezorgen voor het einde van het jaar. Die leveringen lopen volop. De extra vaccins zullen vanaf december 2021 geleverd worden, die leveringen zullen doorlopen tot 2023. Het is de bedoeling dat de vaccins aangepast worden aan opduikende nieuwe varianten van het coronavirus.

"Ook na 2021 doorgaan met vaccinatie is cruciaal omdat Covid-19 zich in Europa en de wereld blijft verspreiden", zegt Pfizer-ceo Albert Bourla. "We hebben nog steeds veel te leren over Covid-19 en gaan na of, zoals bij de seizoensgriep, een jaarlijkse vaccinatie de beste manier is om duurzame bescherming te bieden."

mRNA-technologie

Het is geen toeval dat de Europese Unie nu inzet op een vaccin waarbij de nieuwe mRNA-technologie wordt gehanteerd. "Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar technologieën die al succesvol zijn gebleken, zoals mRNA-vaccins, maar we houden alle keuzemogelijkheden open", zegt Europees commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides. "In de afgelopen maanden is duidelijk gebleken dat er behoefte is aan een brede vaccinportefeuille en verschillende technologieën, en aan betrouwbare partners." Bij AstraZeneca worden dan ook geen nieuwe vaccins besteld.

Soorten vaccins

