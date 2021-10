Europese Commissie omarmt kernenergie en ook nog even gas

Tot levenslang veroordeel­de multimiljo­nair Robert Durst nu ook aange­klaagd voor doodslag op zijn vrouw

20:19 De rijke New Yorker Robert Durst is officieel in verdenking gesteld van doodslag op zijn vrouw Kathleen, die in 1982 verdween, zo is uit gerechtelijke bron vernomen. Enkele dagen geleden werd hij tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn beste vriendin, die mogelijk van plan was te getuigen over deze zaak.