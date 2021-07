Europese Commissie neemt tot eind september de tijd om Hongaars relanceplan te evalueren: “Er moeten nog veel punten uitgeklaard worden”

Salaris Hoger diploma, hoger loon? Niet altijd!

20 juli Het einde van het schooljaar brengt nieuwe dilemma’s met zich mee. Heel wat jongeren zullen er zich deze zomer het hoofd over breken of ze gaan verder studeren of niet. En zo ja, wat dan precies? Je keuze heeft belangrijke gevolgen voor de toekomst, denk bijvoorbeeld aan het inkomen dat je zal verdienen. Stijgt je salaris rechtevenredig met je opleidingsniveau, of gaat die vlieger niet per se op? Jobat.be stak het licht op bij Virginie Verschooris, verloningsspecialist bij SD Worx.