Europese Commissie na overleg: “Nog geen antwoorden van AstraZeneca, maar toon is verbeterd”

Vaccinfabrikant AstraZeneca heeft ook woensdagavond geen helderheid verschaft over de levering van de coronavaccins die de Europese Unie heeft besteld, zegt de Europese Commissie. Wel was de toon van het nieuwe overleg om de ruzie over de aangekondigde vertraging op te lossen “constructief”, zeggen beide kampen.

"We betreuren het aanhoudende gebrek aan duidelijkheid over de leveringsplanning", tweette Eurocommissaris Stella Kyriakides. De commissie vraagt "een helder plan van AstraZeneca voor de snelle levering van de hoeveelheid vaccins die we hebben gereserveerd voor het eerste kwartaal" van dit jaar. Brussel wil "samenwerken met het bedrijf om oplossingen te vinden" voor de productieproblemen waarop het zegt te zijn gestuit.

Kyriakides en vertegenwoordigers van de EU-landen spraken vanavond opnieuw AstraZeneca-topman Pascal Soriot over het conflict waarin vaccinfabrikant en -klant zijn verwikkeld. Aanvankelijk zegde Soriot af, maar daarvan kwam hij in de loop van de dag terug. De gemoederen in Brussel waren intussen hoog opgelopen. Het betoog van de ceo dat AstraZeneca niet heeft beloofd om de afgesproken honderden miljoenen doses tijdig te leveren, maar slechts om daarvoor zijn best te doen, viel verkeerd.

"We hebben een constructief en open gesprek gehad over de complexiteit van het opschalen van de productie van ons vaccin en de uitdagingen die we zijn tegengekomen. We hebben ons uitgesproken voor een nog nauwere coördinatie, om gezamenlijk een pad uit te stippelen voor de levering van ons vaccin in de komende maanden, terwijl we onze inspanningen voortzetten om dit vaccin tijdens de pandemie zonder winstoogmerk aan miljoenen Europeanen te brengen", liet een woordvoerder van AstraZeneca na afloop weten.

Verslag FAGG van inspectie AstraZeneca-site in Seneffe over enkele dagen klaar

Het kabinet van vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) bevestigt ondertussen dat het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) op vraag van de Europese Commissie bevolen werd een inspectie uit te voeren op de productiesite van het coronavaccin van AstraZeneca, in Seneffe (Henegouwen). Het verslag van die inspectie zou over enkele dagen klaar zijn.

De Commissie en de EU-lidstaten willen weten waarom farmabedrijf AstraZeneca veel minder dosissen van zijn COVID-19-vaccin kan leveren dan is afgesproken. Het bedrijf verwijst naar productieproblemen op de site van Novasep, een bedrijf in Seneffe dat het vaccin mee produceert. De Commissie lijkt aan die uitleg maar weinig geloof te hechten en zoekt uit wat er aan de hand is.

Op vraag van de Commissie heeft minister Vandenbroucke het FAGG opgedragen een inspectie uit te voeren bij Novasep. Het doel is “ons ervan te verzekeren dat de leveringsvertraging wel degelijk te wijten is aan een productieprobleem op de Belgische site”, zegt het kabinet-Vandenbroucke. Naast de fabriek in Henegouwen laat AstraZeneca zijn vaccin ook produceren in twee fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en één in Duitsland.

De inspectie verliep in samenwerking met andere landen, “zodat die in alle transparantie en objectiviteit verliep”, zegt de woordvoerster van Vandenbroucke. “Belgische experts buigen zich nu over de elementen die verzameld werden, samen met experts uit Nederland, Italië en Spanje”. Een verslag wordt zo snel mogelijk opgesteld, al kan het zeker nog “enkele dagen” duren.

Het FAGG meldde eerder al dat het voor de follow-up van de inspectie contact onderhoudt met AstraZeneca.