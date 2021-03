Europese Commissie legt al deze maand voorstel voor vaccinatiepas op tafel

Het wetgevende voorstel moet duidelijk maken hoe de digitale pas er concreet gaat uitzien. "We willen de komende maand de technische voorwaarden creëren", zei von der Leyen. Ze verduidelijkte dat de bezitter in de hele Europese Unie zal kunnen bewijzen dat hij of zij is ingeënt tegen SARS-CoV-2. Wie nog geen kans heeft gehad om een prik te krijgen, zal via dezelfde pas de resultaten van een test kunnen voorleggen, of kunnen aantonen dat immuniteit is opgebouwd na een eerdere infectie.