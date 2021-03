Europese Commissie lanceert nieuw Erasmusprogramma

Erasmus+ beschikt de komende zeven jaar over een fors aangedikt budget. Er is ruim 26 miljard euro beschikbaar, tegenover 14,7 miljard euro in de periode van 2014 tot 2020. 70 procent van het budget gaat naar mobiliteit. Met dat geld wordt nog steeds de traditionele studieperiode of stageperiode in het buitenland gefinancierd, maar Erasmus+ reikt intussen veel verder en steunt allerhande uitwisselingsprojecten, van jeugdverenigingen tot sportclubs.