Europese Commissie koopt nog eens 150 miljoen vaccins bij Moderna

Twintiger met mes in hoofd afgevoerd na geweldsde­lict in Vlissingen, verdachte later opgepakt in Antwerpen

19 juni Bij een steekpartij in het Nederlandse Vlissingen (Zeeland) is zaterdag aan het einde van de middag een 27-jarige man uit Middelburg ernstig gewond geraakt. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Uren later heeft de Antwerpse politie één verdachte opgepakt.