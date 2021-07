"Europese Commissie keurt herstelplan Hongarije voorlopig niet goed"

Mexicaanse overheid geeft huis El Chapo weg in loterij

De Mexicaanse overheid geeft het huis van waaruit de beruchte drugbaron Joaquin Guzman, alias El Chapo, in 2014 wegvluchtte, weg in een loterij. Het optrekje in Culiacan, in het noordoosten van Mexico, zou 3,6 miljoen pesos (150.000 euro) waard zijn, zo blijkt uit informatie van de nationale loterij. De trekking vindt plaats op 15 september. El Chapo zit in de gevangenis in de VS, waar hij in 2019 levenslang kreeg.