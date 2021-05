Europese Commissie houdt vast aan Noord-Iers protocol: “Beste manier om vrede en stabiliteit te beschermen”

Het protocol over Noord-Ierland blijft de beste manier om de vrede en stabiliteit in dit deel van het Verenigd Koninkrijk te beschermen. Dat heeft de Europese Commissie maandag herhaald na een nieuwe aanval van de Britse regering op het functioneren van het protocol.

“Meer dan een jaar geleden kwamen de EU en het VK na extensieve onderhandelingen met premier Boris Johnson en David Frost overeen dat het protocol de beste manier is om vrede en stabiliteit in Noord-Ierland te beschermen. Het biedt een oplossing voor de problemen die zijn gecreëerd door de brexit en het type brexit dat de huidige Britse regering heeft gekozen”, zo verklaarde een woordvoerder van de Commissie.

Het protocol bij het Britse echtscheidingsverdrag bepaalt dat Noord-Ierland de regels van de Europese interne markt blijft volgen, en er dus controles moeten plaatsvinden op goederen die vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd worden naar Noord-Ierland. Die oplossing moet vermijden dat er opnieuw grenscontroles moeten ingevoerd op de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dat wordt essentieel geacht om het broze vredesproces te beschermen.

In de krant Mail on Sunday had brexit-minister en toenmalig hoofdonderhandelaar David Frost zondag geopperd dat het protocol die doelstelling momenteel niet lijkt te dienen. Hij verwees naar de onvrede onder unionisten en de handelsbelemmeringen en kloeg over de “puristische zienswijze” van de EU, die de import van goederen uit de rest van het VK in Noord-Ierland “op dezelfde wijze lijkt te willen behandelen als de aankomst van een groot Chinees vrachtschip in Rotterdam”. “Dat hadden we niet voorzien toen we over het protocol overeenkwamen.”

De zegsman van de Commissie beklemtoonde maandag dat de voorbije weken vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen met de Britse regering over de praktische uitwerking van het protocol. De EU blijft ook ten volle bereid om samen met Londen naar oplossingen te zoeken in het belang van Noord-Ierland en Ierland. “Nutteloze opmerkingen in de pers zullen ons niet verhinderen om dat te doen”, voegde hij toe.

Inbreukprocedure

De Commissie lanceerde in maart een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk omdat Londen unilateraal had beslist om bepaalde douanecontroles op de goederenstroom uit te stellen tot oktober. De woordvoerder bevestigde dat de Commissie eind vorige week het Britse antwoord in die procedure heeft ontvangen. “We gaan de inhoud bestuderen alvorens te beslissen over de volgende stappen”, besloot hij zonder in detail te treden.