Europese Commissie hekelt Deens plan om Syriërs terug te sturen

Verlaten Londense zakendis­trict The City gaat kantoren omvormen tot woningen

17:02 In het Londense zakendistrict, kortweg The City genoemd, zullen leegstaande kantoren worden omgevormd tot woningen. De bedoeling is dat er zo tegen 2030 minstens 1.500 nieuwe logementen bijkomen. Een en ander is een gevolg van de coronacrisis die vele mensen tot thuiswerk noopt, waardoor het historische en financiële hart van Londen er maar verlaten bij ligt.