Europese Commissie "heel bezorgd" over pushbacks aan buitengrenzen

Bondskanse­lier Merkel op privébe­zoek bij paus Franciscus

12:53 Bondkanselier Angela Merkel is door paus Franciscus in het Vaticaan ontvangen. Ze is met haar man Joachim Sauer op een privébezoek. Voor de 67-jarige protestantse politica, die in november 2005 regeringsleider van de bondsrepubliek werd, is het al het vijfde privébezoek aan de paus. De twee leiders zijn erg op elkaar gesteld.