Europese Commissie geeft kritiek op passage over elektrische wagens in Amerikaans klimaatpakket

Eerste schip met graan uit Oekraïne weer aangemeerd in Turkije

Het eerste schip met graan dat Oekraïne mocht verlaten sinds de Russische inval is met een volle vracht weer in Turkije aangemeerd. Dat blijkt uit de locatiegegevens van het schip dat onder de vlag van Sierra Leone vaart. Het in Londen gevestigde nieuwsmedium Middle East Eye meldt dat er een nieuwe koper is gevonden voor de vracht graan aan boord van de Razoni. Het schip zal nu in Mersin worden gelost.

10 augustus