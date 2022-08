Europese Commissie: “Gasturbine voor Nord Stream 1 kan naar Rusland gaan, elke andere bewering is verkeerd”

De gasturbine is al enkele weken het voorwerp van een politiek-economisch dispuut. Het Russische energieconcern Gazprom had het ontbreken van die turbine aangehaald als reden om de gasleveringen aan Europa via de pijplijn Nord Stream 1 terug te schroeven. De bewuste turbine had na een onderhoud in Canada naar Rusland moeten terugkeren, maar staat voorlopig opgeslagen in Mülheim an der Ruhr (in het westen van Duitsland). Gazprom heeft de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen van Siemens Energy geschoven.