Europese Commissie en Duitse regering zoeken naar oplossingen om gasfactuur te milderen

Update Bestuurder (24) die inreed op menigte in Pennsyl­vania, sloeg ook moeder dood na crash: “Ik was het beu om met haar ruzie te maken”

De 24-jarige Adrian Oswaldo Sura Reyes, de bestuurder van de wagen die zaterdag inreed op een menigte tijdens een benefietavond in Berwick, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, heeft na het incident ook nog zijn moeder doodgeslagen. Dat meldt de politie. Eerder raakte al bekend dat de man na de crash, waarbij een 50-jarige vrouw om het leven kwam, nog een andere vrouw had aangevallen. Nu blijkt dat die vrouw zijn eigen moeder was. Reyes was het naar eigen zeggen “beu om ruzie met haar te maken”.

15 augustus