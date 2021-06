Europese Commissie en Britse regering verijdelen 'worstjesoorlog'

Om gezondheidsredenen verbiedt de EU de import van gekoelde vleesbereidingen uit derde landen. In het kader van de brexit-onderhandelingen hadden de Europeanen ingestemd met een overgangsperiode voor de leveringen van Brits vlees aan Noord-Ierse supermarkten, maar die regeling verstrijkt op 1 juli, met alle problemen vandien. De voorbije weken dreigde Londen ermee de overgangsperiode unilateraal te verlengen, een geschil dat in de Britse pers al tot "the sausage war" was omgedoopt.



De Commissie antwoordde woensdag positief op de vraag van Londen om de overgangsperiode te verlengen tot eind september. "Deze verlenging moet de belanghebbenden, en dan vooral de supermarkten, meer tijd bieden om hun toeleveringsketens aan te passen aan het tijdperk na de brexit", stelde Sefcovic. De verlenging is wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden, die onder meer moeten verzekeren dat de producten in Noord-Ierland blijven.