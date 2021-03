Europese Commissie daagt Verenigd Koninkrijk voor Hof van Justitie wegens staatssteun Gibraltar

Delen per e-mail

De Commissie had het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar opgedragen om tegen april 2019 zo'n 100 miljoen euro aan illegale staatssteun terug te vorderen bij een aantal bedrijven. Het gaat om een belastingvrijstelling voor passieve rente en royalties die in strijd was met de Europese staatssteunregels.

Bijna twee jaar later hebben de autoriteiten op Gibraltar, een Brits overzees gebied in het zuiden van het Iberische schiereiland, nog maar 20 procent van de steun gerecupereerd. Bij het bedrijf Mead Johnson Nutrition is zelfs nog helemaal geen geld teruggevorderd.

"De steun die Gibraltar heeft verleend, gaf een oneerlijk voordeel aan sommige multinationals en moest gerecupereerd worden door het Verenigd Koninkrijk en de autoriteiten van Gibraltar", zo verklaarde eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager.

Spanningen

De Commissie kan de Britten voor het Europese Hof van Justitie dagen, indien het land een Europese beslissing weigert uit te voeren die is genomen voor het einde van 2020. Dat is vastgelegd in het verdrag over de Britse terugtrekking uit de Europese Unie.

De gerechtelijke stappen van de Commissie vinden plaats op een moment dat de relaties met Londen op scherp staan. Er zijn oplopende spanningen over de export van coronavaccins en onlangs nog lanceerde de Commissie ook al gerechtelijke procedures omdat het Verenigd Koninkrijk de afspraken in het terugtrekkingsverdrag over Noord-Ierland niet zou respecteren.