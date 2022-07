Europese Commissie daagt Hongarije voor EU-Hof over controversiële ‘LGBTQ+-wet'

Europese autover­koop 14 procent gedaald in eerste jaarhelft

De verkoop van nieuwe personenwagens is in de eerste zes maanden van 2022 met 14 procent gedaald in de Europese Unie. Er is sprake van ongeveer 4,6 miljoen nieuw ingeschreven wagens, zo meldt de Europese constructeurskoepel Acea vandaag.

10:59