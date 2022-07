Europese Commissie daagt Hongarije voor EU-Hof over 'antihomowet'

Vlaamse blogger ziet vlammen wel heel dicht bij nieuw vakantie­huis in Portugal komen: “Het is van dat, godverdom­me!”

Hannes Coudenys, een Vlaamse blogger en oprichter van ‘Ugly Belgian Houses’, is in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een brand achter zijn huis. Het Vlaams gezin was nog maar sinds een dikke week in hun vakantiehuis in Portugal en vreesden dus even voor hun verdere verblijf. De brand werd wellicht aangestoken, maar de brandweer kon de vlammen ondertussen gelukkig onder controle krijgen. Het gezin zal zelf voor vijf weken in hun vakantiehuisje wonen en het daarna verhuren.

