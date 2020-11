Europese Commissie beschuldigt Amazon van overtreden concurrentieregels

Social distancing ver zoek bij Bi­den-aanhangers aan Witte Huis: “Superver­sprei­ding”

9 november De feestende menigte die zaterdagvoormiddag (lokale tijd) verzamelde voor het Witte Huis om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te vieren, sloeg de afstandsregels in de wind, zo is te zien op videobeelden. Huidig Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany deelde deze via Twitter. “Waar is Joe Biden om deze superverspreidingevents in zijn naam te laten eindigen?”, luidde haar boodschap.