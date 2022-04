Europese Commissie activeert nieuw mechanisme om rechtstaatschendingen van Hongarije tegen te gaan

Waarom koopt Elon Musk Twitter? Techjourna­list Kenneth Dée geeft meer uitleg

Oorspronkelijk leek het een mop, maar nu is het dan toch officieel. De rijkste persoon ter wereld en oprichter van Tesla en SpaceX Elon Musk koopt social mediabedrijf Twitter. De kostprijs: 44 miljard dollar of omgerekend 41 miljard euro. Wanneer de transactie afgesloten is, zal het bedrijf ook van de beurs gaan. Bekijk hieronder het gesprek met techjournalist Kenneth Dée.

26 april