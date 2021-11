Europese campagne ingetrokken nadat Frankrijk “vrijheid in hidjab” aan de kaak stelde

De campagne toonde op sociale media portretten van jonge vrouwen in split screen, aan de ene kant gesluierd en aan de andere kant niet. De bijhorende slogan luidde: “beauty is in diversity as freedom is in hijab” (“schoonheid is in diversiteit zoals vrijheid in de hidjab”). Dat ontlokte een polemiek in Frankrijk, waar de kwesties van identiteit, islam en immigratie zeer aanwezig zijn in de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Zowel aan de linker- als rechterzijde van het politieke spectrum vielen afkeurende reacties te noteren.