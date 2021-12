Europese buitenlandministers nemen duidelijk standpunt in tegen Rusland

“We zetten in op ontrading om oorlog te vermijden”, legde Borrell uit. “Eens een oorlog begonnen is, is het heel moeilijk om die te stoppen. We moeten ons op het ergste voorbereiden, maar hopen dat het beter uitdraait. Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en voor elk scenario is een antwoord. De Europese leiders zullen tijdens de top van later deze week de verschillende mogelijkheden en maatregelen kunnen onderzoeken.” Meer details wilde Borrell daar niet over geven.