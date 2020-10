Europees president Michel vraagt duidelijkheid van Britten: “Brexit betekent ook beslissing nemen”

De Europese Unie wil een oplossing, maar niet tegen elke prijs, aldus Michel. De EU biedt toegang tot de interne markt, maar staat ook op eerlijke concurrentievoorwaarden. Londen kan volgens Michel niet alles - toegang tot de interne markt en volledige zelfstandigheid bij het bepalen van regels en standaarden - hebben. "We hebben oplossingen nodig, die in overeenstemming te brengen zijn met onze principes."



Michel herhaalde nog dat de Europese deur tot de laatste dag openblijft voor overleg. Europa is bereid het overleg intensiever, de klok rond te voeren. Maar Londen moet afzien van een tactiek van onderhandelingen. De Britten moeten een belangrijke keuze voor de toekomst maken. De keuze van een onderhandelingstactiek is niet de kern van de zaak, klonk het.



Sinds begin dit jaar officieel een einde kwam aan het Britse lidmaatschap van de Europese Unie, werken tientallen onderhandelaars aan beide kanten van het Kanaal aan een alomvattend handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat moet vermijden dat de Britten op het einde van de overgangsperiode op 1 januari 2021 abrupt uit de Europese interne markt en de douane-unie tuimelen. Maar die onderhandelingen zitten dezer dagen in het slop.