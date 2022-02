Europees plan wil aantal daklozen tegen 2030 op nul brengen

Showbizz Mathias Vergels helpt bijna elke zondag daklozen: “In Pepinster ben ik diesel uit de kelders gaan pompen”

Bekende koppen zetten zich vaak in voor het goede doel, maar weinigen doen dat zo hands-on als Mathias Vergels (29). Hij helpt bijna elke week bij Brothers of Solidarity, een organisatie die voedsel uitdeelt aan daklozen en minderbedeelden. De acteur, die in ‘Thuis’ Lowie speelt, vertelt over hoe solidariteit hem met de paplepel werd ingegeven, hoe hij ook zelf met armoede geconfronteerd werd en hoe hij de toekomst ziet. “Ik stel het acteren en musiceren elke dag in vraag.”

