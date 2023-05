Europees plan om privéberichten te scannen op kindermisbruik mogelijk onwettig

Opnieuw Russische aanvallen met drones op Kiev en Odessa: zeker 4 doden, opslag­plaats van Rode Kruis verwoest

De Oekraïense hoofdstad Kiev is maandag opnieuw onder vuur genomen met Russische luchtaanvallen, melden de autoriteiten in Kiev. Ook Odessa werd aangevallen. Een opslagplaats van het Rode Kruis bij die Zuid-Oekraïense stad is compleet verwoest door een raketaanval.