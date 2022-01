Europees Parlementsvoorzitter Sassoli in ziekenhuis met "ernstige complicaties"

“Date mijn dochter”, mama met kanker doet oproep op Times Square om een man te vinden voor haar dochter

“Ga op date met mijn dochter Molly”, dat staat er te lezen op een van de billboards op Times Square, het beroemdste kruispunt van New York. Het is een oproep van Beth Davis (60), Molly’s mama. Beth kreeg vorig jaar het harde verdict dat ze opnieuw borstkanker heeft en dat er dit keer uitzaaiingen gevonden zijn. De kans bestaat dat Beth niet lang meer zal leven. Haar grootste bezorgdheid? Dat haar dochter in een warme omgeving terechtkomt als zij er niet meer zou zijn. Maar haar dochter is nog single en daar wil Beth nu verandering in brengen. Voor Molly zelf was het wel even schrikken, maar ze hoopt dat ze via de oproep misschien wel een fijne man vindt.

