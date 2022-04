Europees Parlement wil verduisterde sommen terugvorderen van Marine Le Pen

Frank­rijk-ken­ner Mia Doornaert over de Franse verkiezin­gen: “Indien Le Pen knappe man was van tussen 45 en 65 zou ze wél kans maken”

Nog één week en dan kiezen de Fransen of ze verder willen met Emmanuel Macron als president of voor het eerst een vrouw in het Elysée stemmen, zijn challenger Marine Le Pen. Het is een ongewone campagne. En ze lijkt ongewoon spannend. Maar is ze dat ook? Frankrijk-kenner Mia Doornaert legt uit.

5:00