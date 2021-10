Europees Parlement wil internationaal bellen in de EU goedkoper maken

Belfius wordt telecomver­ko­per: “Een maand lang geen cash afhalen? Dan krijgt u 1 gigabyte gratis om te surfen met uw smartphone”

12 oktober Staatsbank Belfius is de eerste bank in ons land die ook telecomdiensten gaat aanbieden. Dat heeft de bank gisteren aangekondigd. Voortaan kunnen klanten via hun bankapp of -kantoor intekenen op telecompakketten van Proximus met internet, televisie, mobiel of telefonie. De verruiming past binnen een grondige make-over van het bankaanbod - dat voortaan ‘Beats’ heet - en de strategische samenwerking met Proximus. Wie via Belfius op een Proximuspakket intekent, ontvangt enkele extra’s.