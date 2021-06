Europees Parlement wil Commissie voor EU-Hof dagen wegens “nalatigheid”

Volgens Vautmans wil de Commissie het conditionaliteitsregime niet toepassen. Het regime houdt in dat de Europese Unie sinds 1 januari de uitbetaling van subsidies aan de lidstaten afhankelijk kan maken van de mate waarin de rechtsstatelijke principes er worden nageleefd. Hoewel verschillende landen die principes breken, heeft de Commissie nog geen beroep op het mechanisme gedaan. “De Commissie is verantwoordelijk om na te gaan of de regels worden nageleefd en moet ook procedures opstarten en maatregelen nemen daar waar de EU-begroting in het gedrang komt”, aldus Vautmans. Intussen vechten Polen en Hongarije het nieuwe mechanisme aan bij het Europees Hof.

Eerdere deadline verstreken

Vooral in het geval van Hongarije had de Commissie het mechanisme volgens de parlementsleden al lang moeten toepassen. “In tegenstelling daarvan gaat ze mee in de vertragingsspelletjes van (premier Viktor) Orban en gaat de Commissie plots overbodige richtlijnen uitwerken”, aldus Vautmans. In een andere resolutie vraagt het parlement dat de Commissie specifiek de politieke druk op media en justitie in Tsjechië onderzoekt en het nieuwe rechtsstaatmechanisme activeert.