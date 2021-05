Europees Parlement vraagt Commissie plannen voor gegevensuitwisseling met VK te herzien

In februari maakte de Commissie haar 'adequaatheidsbesluit' bekend omdat ze vond dat ook na de brexit de gegevensbescherming in het VK van een voldoende hoog niveau is om Britse en Europese bedrijven automatisch gegevens te laten uitwisselen. Een bestaande overgangsregeling loopt eind juni af.



Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders stelde donderdag dat de Britse wetgever na de brexit de principes, rechten en plichten van de algemene verordening gegevensbescherming (gdpr) heeft overgenomen. "Een systeem kan moeilijk meer lijken op het onze", verdedigde hij het standpunt van de Commissie. Hij begreep de ongerustheid bij sommigen, aangezien niets Londen weerhoudt om haar wetgeving in de richting van minder bescherming te sturen. Maar de Commissie is niet naïef of onvoorbereid te werk gegaan. Het adequaatheidsbesluit moet sowieso na vier jaar worden vernieuwd. "Door een tijdslimiet te integreren, maken we het VK duidelijk dat mogelijke problematische afwijkingen gevolgen zullen hebben", zei Reynders.