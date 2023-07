Europees Parlement stimuleert chipsector met nieuwe wet

Voor het eerst in 11 jaar sneeuw in Johannes­burg: “Pure magie”

Terwijl wij genieten van het warme zomerweer en enkele landen in Europa geteisterd zijn door een hittegolf, werden de inwoners van de grootste stad van Zuid-Afrika verrast door zeldzame sneeuwval. Het sneeuwt voor het eerst in elf jaar in Johannesburg en dit is volgens experten te wijten aan een stijging van de luchtvochtigheid in combinatie met koude temperaturen.