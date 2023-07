Europees Parlement stemt natuurherstelwet niet weg

Baby van negen maanden oud op achterbank van auto meegenomen door carjackers in VS

In de Amerikaanse staat Alabama is een meisje van negen maanden oud al meer dan veertien uur vermist nadat ze werd meegenomen door carjackers in de auto van haar papa. De politie vreest dat het kindje in gevaar is. “Ik hoop dat wie haar ook heeft voor haar zorgt”, aldus de tante van de kleine Harlow.