Europees Parlement geeft groen licht voor coronapaspoort, nieuwe stap naar ‘gewone’ zomervakanties

De pas geldt in de hele EU, waardoor we weer vrijuit naar bijvoorbeeld Middellandse Zeelanden kunnen reizen, zonder aanvullende test- of quarantaineverplichtingen. Vooral Zuid-Europese landen drongen hard op het reisdocument aan om hun zwaar geraakte toeristische sector een nieuwe rampzomer te besparen.

Nu het Parlement zijn positie heeft bepaald, is de weg vrij voor de ‘triloog’: de gebruikelijke onderhandelingen tussen Raad (lidstaten), Commissie en Parlement om tot één gezamenlijk standpunt te komen. De verwachting in Brussel is dat dit overleg in juni kan worden afgerond, waarmee – van voorstel tot eindbesluit in krap drie maanden – zo ongeveer een Europees snelheidsrecord wordt gevestigd.

Reisorganisatie Sunweb laat in een eerste reactie weten blij te zijn met de invoering van een EU-breed erkend, gratis certificaat. “We juichen alle initiatieven toe die het genieten van een veilige en welverdiende vakantie weer mogelijk maken. Het coronapaspoort is hierin een belangrijk stap", reageert woordvoerster Martine Langerak. “Het is goed dat ook het overleggen van een negatieve PCR-test wordt meegenomen in het paspoort, aangezien wat ons betreft iedereen vakantie verdient.”