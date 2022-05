Europees olie-embargo tegen Rusland onzeker na nieuwe demarche Viktor Orban

“Het boek ‘1984’ van George Orwell gaat over het liberalis­me”, claimt Russische diplomaat

Maria Zakharova zegt dat de klassieker ‘1984’ van George Orwell niet gaat over totalitarisme, maar over liberalisme. “Dit is een van de grootste wereldwijd verspreide leugens”, meent Zakharova. Ondanks de poging om Orwells klassieker in diskrediet te brengen, gaat zijn boek steeds gretiger over de toonbank in Rusland.

11:18