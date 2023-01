Europees-Oekraïense top gaat op 3 februari door in Kiev, niet in Brussel

Reporter Arnaud De Decker viert mee Nieuwjaar in Oekraïne, tussen raketaan­val­len door: “Tuurlijk ben ik bang. Maar dit pakken de Russen me niet af”

Ondanks de aanhoudende Russische aanvallen is het nieuwe jaar feestelijk ingezet in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Reporter Arnaud De Decker vierde mee. “Natuurlijk ben ik bang. Maar thuisblijven, dat doe ik niet. Rusland heeft ons zo veel afgepakt dit jaar. Ik laat het niemand toe om ook dit feest van me te stelen.”

