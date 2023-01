Europees luchtverkeer op 83 procent van precoronaniveau

In het bijzonder bestemmingen in Zuid-Europa scoren opnieuw goed. Zo zitten Spanje en Portugal op respectievelijk 91 en 96 procent van het luchtverkeer van voor de crisis, en Griekenland doet zelf iets beter (101 procent) dan voor de crisis.

Eurocontrol gaat er nu van uit dat het Europese luchtruim pas in 2025 de gevolgen van de gezondheidscrisis volledig zal hebben verteerd. Dat is een jaar later dan in eerdere prognoses. De hoge inflatie, slabakkende economie en de oorlog in Oekraïne wegen op het herstel.