Europees hoofdonderhandelaar: “Moment van de waarheid in brexit is aangebroken, nog maar enkele uren over”

"We staan voor het moment van de waarheid. Er rest ons nog erg weinig tijd, slechts enkele bruikbare uren, als we een akkoord willen bereiken dat van kracht wordt op 1 januari", zo zei de Fransman in het Europees Parlement.

"Ik kan u niet vertellen wat de uitkomst zal zijn van de laatste rechte lijn van de onderhandelingen. Daarom moeten we ons voorbereiden op alle mogelijke scenario's", aldus nog Barnier. "We gaan deze ochtend de onderhandelingen met (de Britse onderhandelaar, red.) David Frost hervatten in een laatste poging om een aanvaardbaar akkoord te vinden, met name rond de visserij. We zijn niet zeker dat het lukt als niet iedereen een reële en concrete inspanning doet", dixit Barnier.

Het akkoord over de bilaterale relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moet al op 1 januari ingaan, na afloop van de transitieperiode na de brexit. Na Nieuwjaar trekt het VK zich namelijk ook terug uit de Europese interne markt en de douane-unie en moeten nieuwe afspraken klaarliggen. Anders is sprake van een 'no deal'.

Gisteren toonde het Europees Parlement zich bereid om eind december een extra plenaire vergadering te organiseren om het brexitakkoord goed te keuren. De voorwaarde is dan natuurlijk wel dat dat akkoord er komt, en wel ten laatste zondag om middernacht.

Volledig scherm In Calais stonden vanmorgen opnieuw kilometerslange files richting de ferryhaven van vrachtwagens die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk willen maken. © REUTERS

"Er komen sowieso grenscontroles”

Er komen sowieso grenscontroles aan de grenzen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, of er nu een handelsakkoord komt of niet. Daarvoor waarschuwt de European Sea Ports Organisation (ESPO) ondertussen, die stelt dat sommige bedrijven lijken te hopen dat die controles er toch niet komen als de EU en het VK nog een akkoord kunnen sluiten.

“Vanaf 1 januari 2021 moeten bedrijven die handel drijven tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk rekening houden met grenscontroles en ze moeten er dan ook voor zorgen dat ze de juiste formulieren en informatie indienen bij de douanediensten om hun goederen te vervoeren over de grens”, aldus ESPO. “Het lijkt erop dat de onzekerheid over de uiteindelijke uitkomst van de brexitonderhandelingen en de hoop op een akkoord bij sommige bedrijven een misverstand creëren dat ze toch het papierwerk kunnen vermijden.”

ESPO en zijn leden, waaronder ook de Belgische havens, willen dan ook benadrukken dat die grenscontroles er sowieso komen, los van de uitkomst van de brexitgesprekken. De bedrijven moeten zich dan ook voorbereiden zodat ze de nodige documenten en informatie beschikbaar hebben. “Zo niet zullen hun goederen tegengehouden worden in havens. Dat kan van de havens flessenhalzen maken en de flexibiliteit en betrouwbaarheid van duurzame bevoorradingsketens ernstig verstoren”, klinkt het. De havens zelf hebben er alles aan gedaan om zich op 1 januari voor te bereiden.

Ongeveer de helft van de import en export in het VK gebeurt van en naar de Europese Unie. Voor een deel van de EU-lidstaten vertegenwoordigt de handel met het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijk deel van hun totale handelsactiviteiten. De meeste producten worden via de zee vervoerd en passeren dus langs de zeehavens.

ESPO laat nog weten te hopen op een handelsakkoord tussen de EU en het VK. “Dit zou leiden tot een systeem van heffingen dat handel en economische groei in stand houdt, maar ook een sterke toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK verzekert. En het zou ook de impact van de grenscontroles op de handel verlichten.”

Havenbaas Calais: brexit hoeft niet te leiden tot grenschaos

Volgens Jean-Marc Puissesseau hoeft de brexit echter niet per se te leiden tot chaos in de drukke haven van Calais. Puissesseau benadrukte dat het wel noodzakelijk is dat bedrijven procedures goed volgen. “Brexit is geen synoniem van chaos. Het is geen synoniem van files”, zei Puissesseau tegen persbureau Reuters. “Als douaneaangiften op tijd worden ingevuld, zie ik geen probleem.”

Bedrijven vrezen dat de aanvoer van goederen verstoord kan raken als het niet lukt een deal te sluiten. Puissesseau benadrukte dat zijn haven in elk geval klaar is voor de nieuwe situatie. Er zijn miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Calais bevindt zich op enkele tientallen kilometers van het Verenigd Koninkrijk en is een belangrijk doorvoerpunt.

Ondanks de bemoedigende woorden van de Franse havenbaas, erkennen medewerkers van de Franse douane dat onduidelijk is hoe goed bedrijven uit andere Europese landen zich voorbereiden. Vrachtwagens uit alle hoeken van de EU gaan via Calais naar het Verenigd Koninkrijk en terug. Zij moeten waarschijnlijk rekening houden met meer bureaucratie.

“We hebben tegenwoordig te maken met twee virussen: brexit en het coronavirus”, zei Puissesseau. Hij sprak de hoop uit dat er volgend jaar meer duidelijkheid komt over de brexit en dat ook het virus dan met succes zal worden bestreden. “En dat in 2022 de toeristen terugkeren. Ik ben niet pessimistisch over de toekomst.”