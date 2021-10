Europees hoge vertegenwoordiger wil dat EU-landen meer Afghaanse vluchtelingen opvangen

Eind augustus kwamen de lidstaten overeen om de landen in de regio rond Afghanistan te steunen bij de vluchtelingenopvang. Een van de doelstellingen van die strategie is het vermijden van een nieuwe migratiestroom richting Europa.

De lidstaten moeten wel een inspanning leveren om zelf ook Afghanen op te vangen, maakte Josep Borrell duidelijk tijdens een toespraak in Madrid. “Ze moeten zich ertoe engageren om minstens tussen de 10.000 en de 20.000 mensen extra op te nemen”, klonk het. Borrell herinnerde eraan dat er zich momenteel zo’n 22.000 Afghanen in de Europese Unie bevinden die uit hun thuisland werden geëvacueerd. Wel gaf hij toe dat de evacuatie van extra mensen allesbehalve eenvoudig is.

“Fysieke barrières”

De situatie in Afghanistan en de migratiestromen naar de EU werden eveneens besproken tijdens een overleg van de bevoegde Europese ministers en staatssecretarissen in Luxemburg. Twaalf landen, waaronder Oostenrijk, Griekenland, Polen en Hongarije, schreven naar aanleiding van het overleg een brief waarin ze pleiten voor Europese financiering voor het optrekken van “fysieke barrières” aan de Europese buitengrenzen. Hekken en muren “lijken een effectieve grensbeschermingsmaatregel te vormen die de hele EU ten dienste is, en niet alleen het land van aankomst”, luidt het in de brief.