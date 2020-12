Europees Hof maakt Hongaars asielbeleid met de grond gelijk

Naar aanleiding van de migratiecrisis beslisten de Hongaarse autoriteiten in 2015 om aan de grens met Servië twee 'transitzones' in te richten waar asielprocedures worden afgehandeld. Twee jaar later werd de achterliggende wet nog uitgebreid, waardoor de overheid gemakkelijker een "crisissituatie" kon uitroepen. De Europese Commissie, die moet toezien op de goede naleving van het Europees recht, trok tegen de Hongaarse wetgeving naar het Hof van Justitie.

“Terugkeerprocedure met de voeten getreden”

Nu zeggen de rechters dat Hongarije het met die transitzones de migranten aan de Servische grens quasi onmogelijk maakte om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen. Wie daar toch in slaagde, moest gedurende de hele procedure in zo’n transitzone blijven. Ook dat was strijdig met de Europese afspraken. “Bovendien was het Boedapest er duidelijk om te doen om het aantal mensen in de transitzones drastisch te beperken”, klinkt het.