Europees groen licht voor Ethias op leasingmarkt voor elektrische auto’s

Trump ontkomt niet aan histori­sche 'mugshot': eerste politiefo­to ooit gemaakt van Amerikaan­se oud-president

Oud-president Donald Trump heeft zich donderdagavond lokale tijd aangegeven bij de gevangenis in Atlanta, hoofdstad van Georgia. Hij werd samen met achttien anderen aangeklaagd omdat hij in die staat de verkiezingsuitslag van 2020 zou hebben proberen te manipuleren. Na een half uur mocht Trump op borgtocht vertrekken, maar niet voordat een ‘mugshot’ (politiefoto, red.) van hem werd gemaakt. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president dat moet ondergaan.