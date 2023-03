Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) furieus over plannen van gemeente Amsterdam: “Geen erotisch centrum als buur!”

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is furieus over plannen van de gemeente Amsterdam voor een nieuw erotisch centrum. Twee van de drie locaties die daarvoor in beeld zijn, liggen vrijwel naast het hoofdkantoor van de Europese toezichthouder in de Nederlandse stad. Het sekscomplex zou de veiligheid van medewerkers en bezoekers in gevaar brengen, zegt het EMA.

De EU-lidstaten besloten in 2017 dat het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelenbureau, de toezichthouder voor geneesmiddelen en vaccins in Europa, van Londen naar Amsterdam zou verhuizen vanwege de brexit. De verhuizing werd in 2020 afgerond.

“Veiligheid was belangrijke voorwaarde voor keuze”

“Veiligheid was een belangrijke voorwaarde voor de keuze van een nieuwe EMA-locatie”, benadrukt het EMA. “Negentien lidstaten kwamen met een voorstel en moesten aantonen hoe ze voldoen aan de eisen van het bureau. Veiligheid van het EMA-terrein was een belangrijke overweging in de nominatie van Amsterdam.”

Het European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam. Het kantoor van het EMA staat aan de Domenico Scarlattilaan op de Zuidas, bij station Amsterdam RAI.

Erotisch centrum?

Het stadsbestuur van Amsterdam kondigde de plannen voor het ‘erotisch centrum’ half februari aan. Dat moet helpen om bordelen op de Wallen te kunnen sluiten. Voor het centrum zijn op dit moment dus drie mogelijke locaties in beeld, twee locaties dicht bij het congrescentrum de RAI in Amsterdam-Zuid - vlak bij het EMA - of de zogenaamde NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Amsterdam onderzoekt al langer de komst van een erotisch centrum, om zo een wezenlijk aantal prostitutieramen in de roemruchte buurt van de Wallen te vervangen. Dit om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen en andere plekken in het centrum van de stad te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

Hoeveel prostitutieramen op de Wallen er in de toekomst mogelijk dichtgaan, is nog niet duidelijk.

Het erotisch centrum moet, naast een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers, een levendige plek worden met horeca, entertainment en cultuur, zo klonk het vorige maand. De drie mogelijke locaties zijn gekozen vanwege de bereikbaarheid en de aanwezigheid en toegang tot voorzieningen. “De politie ziet rond deze locaties minder risico op overlast- en veiligheidsincidenten, ondermijning, jeugdproblematiek en drugshandel dan op andere plekken in de stad”, aldus het stadsbestuur.

Quote Sekswerk hoort bij Amsterdam en zal ook nooit verdwijnen. Maar de situatie in de binnenstad is onhoudbaar. Burgemeester Femke Halsema

Leefbaarheid

Eerder was al een lijst met acht mogelijke locaties bekendgemaakt, maar het verzet van verschillende stadsdelen die niet zitten te wachten op het centrum en vrezen voor overlast en criminaliteit, was groot. Toch is de komst van het nieuwe centrum volgens de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, noodzakelijk. “Sekswerk hoort bij Amsterdam en zal ook nooit verdwijnen. Maar de situatie in de binnenstad is onhoudbaar. De leefbaarheid voor de bewoners staat al jaren onder druk door de stroom toeristen die zich met enige regelmaat misdraagt en overlast veroorzaakt.”

Toeristen op de Wallen.

“Via media vernomen”

Het EMA zegt dat het via de media over de plannen heeft gehoord, en dat het niet door de gemeente op de hoogte is gebracht. “Het EMA had verwacht geraadpleegd te worden tijdens het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie. De verandering voor de Wallen is ingegeven door zorgen over overlast, drugshandel, dronkenschap en wangedrag. Als het erotisch centrum bij het gebouw van het EMA wordt gevestigd, brengt dit waarschijnlijk dezelfde negatieve gevolgen met zich mee voor de omgeving.”

De Europese toezichthouder zegt dat er een overeenkomst met de Nederlandse regering is, waarin staat dat Nederland de veiligheid en rust van het EMA-terrein moet verzekeren en verstoringen in de directe omgeving moet voorkomen. “Het werk van het EMA is essentieel voor de bescherming van de volksgezondheid in de Europese Unie. Dit moet niet in gevaar worden gebracht door de angst van medewerkers en deskundigen om naar het EMA-kantoor te komen.”

“Het bureau voert op het hoogste gepaste politieke en diplomatieke niveau actie, in samenspraak met de Europese Commissie, om een veilige werkomgeving voor medewerkers en deskundigen te verzekeren”, laat een woordvoerder weten.

Het EMA in Amsterdam.

Nu de drie mogelijke locaties bekend zijn gemaakt, kunnen bewoners uit de stadsdelen Zuid en Noord wel nog reageren op de plannen. In het najaar moet er dan besloten worden over de definitieve locatie. Hoeveel prostitutieramen op de Wallen er in de toekomst mogelijk dichtgaan, is nog niet duidelijk.

