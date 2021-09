Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt State of the Union

Amerikaan­se veroor­deeld tot 53 jaar cel voor aanslag op moskee

14 september Een Amerikaanse vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 53 jaar omdat ze een bomaanslag had georganiseerd tegen een moskee in augustus 2017. Bij de aanslag in Bloomington, in de Amerikaanse staat Minnesota, vielen geen slachtoffers. De 50-jarige Emily Claire Hari, die vroeger als man door het leven ging maar onlangs bekendmaakte transgender te zijn, was in december 2020 schuldig bevonden aan de aanslag.