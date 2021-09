Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen houdt State of the Union: “Wereldwijd vaccineren hoogste prioriteit”

“Laten we ervoor zorgen dat dit niet de pandemie van niet-gevaccineerden wordt”, zegt ze in haar ‘State of the Union’-speech in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze roept op de vaccinatiecampagnes wereldwijd te versnellen. De EU schenkt nog eens 200 miljoen coronavaccins aan landen die zelf moeilijk aan vaccins kunnen komen, maakte ze bekend. Die kunnen ze vóór medio volgend jaar verwachten. Eerder doneerde de unie al 250 miljoen doses.